3 خطوات تمكن المستفيدين من تسلُّم منازلهم في دبي

آمنة الكتبي (دبي)



كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن آلية بسيطة ومباشرة تمكن المستفيدين من تسلُّم منازلهم في الإمارة عبر 3 خطوات فقط، تعكس التزام المؤسسة بتقديم خدمات سكنية مرنة وسريعة، حيث تواصل العمل على توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين، وتهيئة الخيارات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في إطار مجتمعات متكاملة المرافق والخدمات.

وأوضحت المؤسسة أن الخطوة الأولى تبدأ بزيارة مركز التخصيص التابع للمؤسسة، حيث يتم التعرف على الخيارات السكنية المتاحة والبدء في الإجراءات الرسمية، تليها الخطوة الثانية وهي معاينة المنزل ميدانياً، بما يتيح للمستفيد التأكد من مطابقة الوحدة للمواصفات والرغبات، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فهي تسلُّم المفتاح، بعد استكمال الإجراءات، لتبدأ بذلك رحلة الاستقرار في المسكن الجديد.

وتعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على تنفيذ مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة، التي تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على 4 مناطق رئيسة منها وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة، وتم اعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة، حيث توفر المشاريع الجديدة جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية متكاملة.

وتجسد المشاريع الإسكانية، رؤية القيادة الرشيدة في توفير مساكن عصرية تواكب احتياجات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تضمن أفضل مستويات جودة الحياة، عملاً بالأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ومن أهمها دعم إسكان المواطنين، وضمان أرقى المعايير في المشاريع الإسكانية المخصصة لهم، حيث تقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبّي احتياجات المواطنين السكنية، وتشمل منح قروض بناء المساكن، قروض شراء الوحدات الجاهزة، صيانة وتوسعة البيوت القائمة، تخصيص مساكن حكومية جاهزة، تحويل المنح إلى مساكن، والاستفادة من الأراضي السكنية، كما توفر المؤسسة خدمات إلكترونية ذكية لتقديم الطلبات، متابعة المعاملات، وحجز المواعيد بكل سهولة عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

ودعت المؤسسة الراغبين في معرفة المزيد أو التقديم إلى التواصل عبر الرقم المجاني: 80030، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى جعل امتلاك البيت في دبي تجربة سهلة وميسرة لكل مواطن.