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علوم الدار

إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج «المقبلات على الزواج»

خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
29 يونيو 2025 01:37

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية المرأة سند للوطن في أبوظبي، وجمعية النهضة النسائية بدبي، الدفعة الرابعة من برنامج «المقبلات على الزواج»، أمس الأول، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتمكين الفتيات ودعم الاستقرار الأسري.
وجاء إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج، في إطار التعاون بين الجمعيتين، وذلك خلال لقاء عُقد في مجلس المزهر - مجالس دبي، بحضور عفراء الحاي، ممثلة عن جمعية النهضة النسائية بدبي، والدكتورة أمينة الماجد، عن جمعية المرأة سند للوطن.
وشهد اللقاء، إعلان انطلاق برنامج «رخصة قيادة الحياة الأسرية»، المقرر تنفيذه في السابع من يوليو المقبل، والذي يستهدف الفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً؛ بهدف تزويدهن بالمهارات الحياتية والأسرية اللازمة لبناء أسر ناجحة، والحد من نسب الطلاق، انسجاماً مع الرؤية المجتمعية التي تتبناها الجمعيتان تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».

نجاح
يُعد هذا التعاون، امتداداً لنجاح مشروع «تمكين الفتاة الإماراتية لقيادة أسرتها»، الذي أثمر تخريج ثلاث دفعات في إمارة أبوظبي، ويمثل هذا اللقاء الانطلاقة الرسمية للدفعة الرابعة في إمارة دبي.
ويُفتح باب التسجيل أمام الراغبات في الالتحاق بالبرنامج من مختلف إمارات الدولة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التدريب في جمعية النهضة النسائية بدبي.

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