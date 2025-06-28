«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي

القاهرة (وام)



شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أمس السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إنه جرى خلال الجلسة استعراض أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، ومنها تقرير اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية.

من جانبه، قال محمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إنه جرى استعراض تقرير حول القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.