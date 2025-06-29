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محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة تفوقهم

محمد بن راشد
29 يونيو 2025 12:08

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة  تفوقهم. 
 
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:"نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة تفوقهم.. موزة ومهند ومهرة وعبدالله وحبيبة وروضة وعبدالله وحميد.. يستحقون أن نذكر أسماءهم.. لأننا نفخر بهم.. ونبارك لأهلهم.. ونبارك ونفخر بجميع خريجي الثانوية العامة في دولة الإمارات.. ونبارك لأسرهم ولآبائهم وأمهاتهم.. ونقول لهم.. مستقبل مشرق بإذن الله ينتظركم.. في دولة مجيدة.. تحب أبناءها.. وتسعد بهم.. دولة يهندس مستقبلها محمد بن زايد آل نهيان لتكون أفضل بيئة لكم ولمن يأتي خلفكم من الأجيال القادمة.. وشكرنا لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم.. ونخص الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد في مجلس التعليم.. وجميع المعلمين والإداريين والتربويين.. وتمنياتنا للجميع بإجازة صيفية سعيدة ومريحة" .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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