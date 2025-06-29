حمدان بن محمد يوجه بتنظيم «القمة العالمية للرياضة» بدبي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم "القمة العالمية للرياضة" في دبي والتي ستنعقد يومي 29 و30 ديسمبر 2025، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي لنجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف تصميم مستقبل الرياضة العالمية انطلاقًا من دبي.. مدينة المستقبل.

وقال سموه عبر منصة إكس:"وجهنا اليوم بتنظيم "القمة العالمية للرياضة" في دبي والتي ستنعقد يومي 29 و30 ديسمبر 2025، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي لنجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف تصميم مستقبل الرياضة العالمية انطلاقًا من دبي… مدينة المستقبل. ستنظم هذه القمة من قبل مجلس دبي الرياضي، وستمثل منصة دولية رائدة تعزز مكانة الرياضة كقوة موحِّدة للشعوب، ومصدر إلهام للأجيال، ومحرك فعّال للاقتصاد، وأداة لتنمية المواهب محلياً وإقليمياً وعالمياً".