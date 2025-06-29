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علوم الدار

حميد عبيد من أوائل الثانوية: «انصدمت»!

حميد عبيد من أوائل الثانوية: «انصدمت»!
29 يونيو 2025 20:04

دينا جوني (الشارقة)
لم يكن الطالب حميد عبيد، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في الشارقة – المسار العام، يعلم أنه من بين أوائل الثانوية العامة لهذا العام، حتى بدأت الاتصالات تنهال على عائلته بالتهاني. «انصدمت عندما رأيت اسمي في القائمة... درجاتي كانت عالية، لكن لم أتوقع أن أكون من الأوائل»، يقول حميد.
بعيداً عن الأضواء، اعتاد حميد على الدراسة بهدوء وانتظام، واضعاً لنفسه هدفاً واضحاً منذ البداية: «كنت أعمل بجد، لكن دون توتر... فقط لأحقق أفضل ما لدي».
يحلم حميد اليوم بدراسة الطيران، وهو التخصص الذي لطالما شغف به منذ الصغر، ويأمل أن يُتاح له استكمال دراسته في واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة ليتمكن من خدمة بلده بالعلم والمعرفة بأفضل ما يكون.
وأكد أن دعم أسرته ومعلميه كان أساسياً في هذا الإنجاز، معتبراً تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي هنأ فيها الأوائل، وساماً وطنياً محفزاً للمرحلة المقبلة.

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