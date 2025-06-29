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ضبط محتال في دبي ادعى توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية

ضبط محتال في دبي ادعى توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية
30 يونيو 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على محتال تورط في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع إلكترونية وفي منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية.
ونوهت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم. وأوضحت شرطة دبي أن المحتال كان يستهدف ضحاياه من الباحثين عن سكن، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية كعربون أو دفعة أولى لضمان الحجز، ثم يختفي بعد استلام الأموال دون الوفاء بأي التزام، لافتة إلى أن هذا النوع من الأفعال يُعد جريمة احتيال إلكتروني يعاقب عليها القانون.
وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب.

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