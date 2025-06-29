البرنامج الصيفي الطلابي في شرطة دبي ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)



تنطلق، صباح اليوم «الاثنين»، فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ممثلة بمركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة... ابتكار وقيادة»، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بمشاركة 1332 طالباً وطالبة يمثلون 35 دولة، وتتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً.

وأكد اللواء عيد محمد بن ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية تجنبهم الوقوع بها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح اللواء عيد بن ثاني أن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات، وذلك وفقاً لأسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، موجهاً شكره للشركاء الاستراتيجيين البالغ عددهم 40 جهة حكومية وشبه حكومية وإدارات عامة بشرطة دبي ومراكز شرطة، ودعمهم الكبير الذي كان له الأثر الواضح في استمرار البرامج الموسمية لسنوات طويلة وتطورها بشكل ملحوظ، كما كان لهم الدور الأكبر في زيادة أعداد المنتسبين بالمراكز التدريبية.

ومن جانبه، أوضح العميد عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 16 مركزاً تدريبياً، وهي: مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي للبنين، مجمع زايد التعليمي في عود المطينة، مجمع زايد التعليمي في منطقة الورقاء، مدرسة حتا 1 للتعليم الأساسي، مجمع زايد التعليمي في البرشاء شمال، مجمع زايد التعليمي في البرشاء جنوب، مدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، ومدرسة راشد بن سعيد للتعليم الأساسي والثانوي بحتا، بالإضافة للمراكز التخصصية في كل من: الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مركز شرطة الخيالة، مركز الاتصال 901، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وإدارة التفتيش الأمني K9 (الكلاب البوليسية).

وأشار العميد المعمري إلى طرحهم 5 فئات للأنشطة والفعاليات والبرامج الصيفية، تتمثل في البرامج التدريبية، والبرامج التخصصية، و«وعيك حماية»، ومحاضرات من الشركاء، وزيارات ميدانية.