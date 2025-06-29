1084 حالة تلقت الدعم والرعاية من «دبي لرعاية النساء والأطفال»

آمنة الكتبي (دبي)



كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن تقديم خدمات الرعاية والدعم لـ 1084 حالة خلال العام الماضي، شملت 75 حالة داخلية أقامت في دار الإيواء التابعة للمؤسسة، و1009 حالات خارجية تلقت الدعم عبر البرامج والخدمات المجتمعية المتخصصة، مشيرة إلى أن مركز الاتصال التابع لها استقبل 7,376 اتصالاً خلال الفترة ذاتها، مما يعكس الثقة المتزايدة بدور المؤسسة مصدراً آمناً وموثوقاً للدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وملاذاً لكل من يتعرض للعنف أو الإهمال، أو يحتاج إلى حماية.

وأكدت المؤسسة التزامها المستمر بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في إمارة دبي، من خلال تقديم خدمات متكاملة تتضمن الإيواء، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، والخدمات القانونية، وإعادة التأهيل، إضافة إلى حملات التوعية والتثقيف المجتمعي.

وتقدم المؤسسة 6 خدمات أساسية تنطلق من الفكر الشمولي لتعزيز منظومة الأسرة وهي: خدمات الإيواء، والخدمات الاجتماعية، والخدمات النفسية، وخدمات الأنشطة الترفيهية وبرنامج تمكين الحالات، والخدمات القانونية، والخط الساخن، حيث تلتزم بتقديم نموذج رعاية متكاملة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط إمارة دبي الاستراتيجية، ومع تطلعات عام المجتمع 2025، كما تؤمن بأن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال هو حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك، ومستقبل أكثر استقراراً.

وتهدف المؤسسة في تثقيف وتوعية الجمهور بالتركيز على توفير مجتمعٍ يتمتع بقدر عالٍ من الوعي بأهمية الحوار الأسري، وداعم لحماية ورعاية أفراد الأسرة، ومساهم في الحد من العنف، ويتم ذلك من خلال برامجها التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها المؤسسة، والتي تسهم في رفع مستوى وعي المجتمع بقضايا العنف والإساءة.

وتقدم المؤسسة خدمات عديدة ومتنوعة وبرامج تأهيلية مفصلة تتلاءم مع كل حالة ونوعها، ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال مختصين في المجال النفسي والاجتماعي والإداري، يحملون المؤهلات العلمية كالدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، ومدربين على أعلى مستوى، ويمتلكون المعرفة الوافية حول قضايا العنف وسوء المعاملة، من حيث الخصائص والأشكال والأساليب والآثار المترتبة عليها، ويعون جيداً كيفية التعامل مع الضحايا وإعادة تأهيلهم وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم هذه الخدمات.

كما وتقدم المؤسسة خدمات الإيواء للحالات الطارئة التي يتم تحويلها من مختلف الجهات في الدولة، إضافة إلى الحالات التي تواجه تهديداً يشكل خطورة على سلامتها، وتشمل خدمات المسكن المؤقت تحت إشراف فريق عمل متكامل على مدار الساعة، إضافة إلى توفير جميع احتياجات المقيمات من مأكل، ومشرب، وملبس ومواصلات وغيرها.



أخصائيات اجتماعيات

تتمثل الخدمات الاجتماعية في إدارة الحالة بواسطة أخصائيات اجتماعيات بمسمى مديرة حالة، لتقديم الدعم الاجتماعي المناسب وفق احتياجات الضحية وتطلعاتها، حيث يقع على عاتق مديرة الحالة مسؤولية إجراء دراسة الحالة الاجتماعية، ووضع خطة دعم للضحية، والتنسيق مع الجهات الداعمة كافة، سواء على المستوى الداخلي للمؤسسة أو الخارجي والإحالة إلى جهات الاختصاص وتقديم الدعم المادي، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات.