الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قطارات الاتحاد» يبحث مع وزيرة الأشغال الكويتية التعاون في مشاريع السكك الحديدية

شادي ملك خلال لقاء نورة المشعان (وام)
30 يونيو 2025 01:13

الكويت (وام)

التقى وفد من شركة قطارات الاتحاد برئاسة شادي ملك، الرئيس التنفيذي للشركة، معالي الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الوزيرة المشعان، خلال اللقاء، حرص دولة الكويت على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال السكك الحديدية، ولا سيما التجربة المتميزة للشراكة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في تأسيس شركة «حفيت للقطارات»، والتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الخليجي في مشاريع النقل والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن التعاون في هذا القطاع الحيوي، يجسد التزام الكويت بدعم مسارات التكامل الخليجي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والجغرافية بين دول المجلس، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الفرق الفنية لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات التنمية في المنطقة.
 من جانبه، أكد عيد الرشيدي، وكيل وزارة الأشغال الكويتية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة، مشيراً إلى أن التعاون المبكر في مراحل التخطيط والتنفيذ، يسهم في بناء شبكة سكك حديدية مستدامة تعزز الربط الإقليمي، وتدعم أهداف التنمية المشتركة.

خطط مستقبلية
وشهد اللقاء، استعراض عرض فني تناول الخطط المستقبلية لمشاريع السكك الحديدية في دولة الكويت، حيث قدمت الوزيرة المشعان رؤية الوزارة لتأسيس شبكة وطنية مستدامة للسكك الحديدية، تستند إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وتُراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
عبدالله بن زايد: تنسيق الجهود لتحقيق مشاركة إماراتية مؤثرة بمجموعة «بريكس»
قطارات الاتحاد
مجلس التعاون الخليجي
السكك الحديدية
سلطنة عمان
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
الرياضة
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
اليوم 08:50
الشرطة الأميركية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتيلان في كمين استهدف رجال إطفاء بولاية إيداهو الأميركية
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©