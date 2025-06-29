«قطارات الاتحاد» يبحث مع وزيرة الأشغال الكويتية التعاون في مشاريع السكك الحديدية

الكويت (وام)



التقى وفد من شركة قطارات الاتحاد برئاسة شادي ملك، الرئيس التنفيذي للشركة، معالي الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الوزيرة المشعان، خلال اللقاء، حرص دولة الكويت على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال السكك الحديدية، ولا سيما التجربة المتميزة للشراكة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في تأسيس شركة «حفيت للقطارات»، والتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الخليجي في مشاريع النقل والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن التعاون في هذا القطاع الحيوي، يجسد التزام الكويت بدعم مسارات التكامل الخليجي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والجغرافية بين دول المجلس، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الفرق الفنية لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات التنمية في المنطقة.

من جانبه، أكد عيد الرشيدي، وكيل وزارة الأشغال الكويتية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة، مشيراً إلى أن التعاون المبكر في مراحل التخطيط والتنفيذ، يسهم في بناء شبكة سكك حديدية مستدامة تعزز الربط الإقليمي، وتدعم أهداف التنمية المشتركة.



خطط مستقبلية

وشهد اللقاء، استعراض عرض فني تناول الخطط المستقبلية لمشاريع السكك الحديدية في دولة الكويت، حيث قدمت الوزيرة المشعان رؤية الوزارة لتأسيس شبكة وطنية مستدامة للسكك الحديدية، تستند إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وتُراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.