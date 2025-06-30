"شرطة أبوظبي" و"البلديات والنقل" تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل أفراد المجتمع إلى تجنب السباحة في الشواطئ البحرية المحظورة، والتي تمتد من بحر الباهية إلى منطقة الشليلة.

وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن هذه المواقع قد تشكل خطراً على السلامة العامة بسبب عوامل متعددة مثل التيارات المائية القوية، أو وجود عوائق تحت سطح الماء، بالإضافة إلى عدم توفر فرق إنقاذ، مشددة على أن السباحة في هذه المواقع قد تؤدي إلى الغرق أو الإصابة، وأكدت أنها وضعت لوحات إرشادية واضحة تحظر السباحة في مثل هذه المناطق.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال في هذه الأماكن حتى لا يمارسوا السباحة فيها مشددة على أهمية توفير الرقابة الكافية والإرشاد الأبوي والأسري، للحد من احتمالات التعرض لحوادث الغرق أو السقوط.

وناشدت الأسر باتباع التدابير الوقائية الضرورية لحماية أبنائهم، وتوجيهم للسباحة فقط في المواقع التي تتوفر فيها منصات إنقاذ، والتي توفرها إمارة أبوظبي في أحواض السباحة والشواطئ لضمان سلامة مرتاديها.وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على منصة إكس.