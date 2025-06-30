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علوم الدار

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية في باكستان

شعار وزارة الخارجية
30 يونيو 2025 10:49

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

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وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم والجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
هجوم إرهابي
الإمارات
باكستان
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