جامعة زايد تنضم إلى المجلس العالمي للتعليم الرقمي

أعلنت جامعة زايد، انضمامها رسميًا إلى المجلس العالمي للتعليم الرقمي "DEC"، لتكون بذلك أول جامعة من دولة الإمارات تنضم إلى هذا التجمع العالمي الذي يضم أكثر من 90 مؤسسة تعليمية رائدة حول العالم، ويهدف إلى تعزيز معرفة الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الابتكار في التعليم، وتبنّي التحول الرقمي بأسلوب يراعي المسؤولية المجتمعية.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة جامعة زايد نحو ترسيخ بيئة تعليمية متكاملة، تُمكّن الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية من مواكبة التحولات المتسارعة في العالم الرقمي.

ويأتي انضمام الجامعة إلى المجلس العالمي للتعليم الرقمي امتدادًا لجهودها المستمرة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى التعليم، وتحديث المناهج، وتقديم برامج تدريبية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلي.

وأكد الأستاذ الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة، أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الجامعي من متطلبات تحسين الكفاءة الرقمية في الجامعة، مشيرا إلى أن الانضمام إلى المجلس العالمي للتعليم الرقمي يتيح للجامعة تبادل الخبرات مع نخبة من المؤسسات العالمية، والأهم من ذلك، هو قدرتها على تحويل هذه المعارف إلى أدوات تطبيقية في قاعات الدراسة، وفي برامجها التعليمية، وفي كيفية إعداد طلابها وطالباتها لمستقبل مليء بالتحديات والفرص الرقمية.

وقال الدكتور ألين، إن الجامعة ابتداءً ستبدأ اعتبارا من صيف 2025، تطبيق مبادرتين رئيسيتين ضمن إطار المجلس، هما "شهادة الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي" الموجهة لأعضاء الهيئة الأكاديمية والقيادة الجامعية، وبرنامج "الوعي بالذكاء الاصطناعي للطلبة"، وذلك لتعزيز فهم الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.

وفي سياق متصل، أعلنت كلية الابتكار التقني بجامعة زايد أنها ستطرح خلال الخريف القادم 2025 - 2026 المقبل، برنامج "بكالوريوس العلوم في هندسة الأنظمة الذكية"، والذي سيُعد الطلبة لتصميم وبناء وإدارة الأنظمة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. كما سيتم إطلاق برنامجين جديدين للماجستير في مجالي "الأمن السيبراني" و"التحول الرقمي والابتكار"، وذلك استجابةً للطلب المتزايد محليًا وعالميًا على المهارات الرقمية المتقدمة والخبرات التخصصية.