"التعليم والمعرفة" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مدارس الشراكات التعليمية

احتفلت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي بتخريج الدفعة الأولى من مدارس الشراكات التعليمية، في حفل رسمي حضره أولياء الأمور والمعلمون، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي القطاع التعليمي، وممثلين عن دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي. وشهد الحفل تكريم 369 طالباً وطالبة من مدرسة الغد للشراكات التعليمية دفعة عام 2025، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية المتميزة وجهودهم المتواصلة خلال سنوات دراستهم.

ويمثِّل هذا نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة غنية بالفرص والإنجازات والتطوُّر الشخصي، حيث اكتسب خريجو أول دفعة من مدارس الشراكات التعليمية معارف قيِّمة، وقيماً راسخة، وخبرات نوعية تؤهِّلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

وحظيت دفعة خريجي عام 2025 برعاية شاملة ودعم متواصل خلال الدراسة، عبر برامج التطوير المهني والأكاديمي المتكاملة والمتنوّعة، والتي تشمل ورش العمل التفاعلية لتعزيز المهارات الحياتية، والإعداد لاختبار «الآيلتس» والتخطيط المهني والإرشاد الجامعي المصمَّم وفق احتياجات كل طالب، إلى جانب التوجيه المستمر طوال رحلتهم التعليمية، ما ساعدهم على ترسيخ ثقتهم بأنفسهم، وتنمية قدرتهم على التكيُّف، وتعزيز مهارات التعلُّم المستمر مدى الحياة.

واكتسب الطلبة خبرات عمليَّة وقيمة من خلال التعاون مع توازن، ونادي الجزيرة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وبيورهيلث، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودار تصميم حمدة الفهيم، وأكاديمية باس أبوظبي الرياضية، والهلال الأحمر، ومؤسسة بسام فريحة للفنون، وجامعة خليفة، وفندق إرث، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وقدَّمت هذه الشراكات ورش عمل ودورات تدريبية وتجارب عملية مميَّزة أسهمت في توفير أكثر من 1,000 فرصة قبول جامعي في أفضل المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى دولة الإمارات والعالم.

وتمكَّن الطلبة من تحقيق إنجازات متميِّزة على الصعيد المحلي، حيث يتطلَّع الطلبة للالتحاق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وأكاديمية ربدان، وجامعة أبوظبي، وجامعة زايد، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، جامعة بوليتكنك أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وغيرها من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات.

وعلى الصعيد الدولي، نجح الطلبة في الالتحاق بجامعات من أفضل 20 مؤسَّسة تعليمية على مستوى العالم، منها جامعة ملبورن، وجامعة نيو ساوث ويلز، وجامعة سيدني، وشمل القبول أيضاً جامعات مصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، مثل جامعة موناش، وجامعة أمستردام، وجامعة أوكلاند، وجامعة بوسطن، وجامعة غرب أستراليا، وجامعة أديلايد، وجامعة ألبرتا، وكلية سافانا للفنون والتصميم، ومعهد مارانجوني.

وحظي هذا النجاح بدعم عدد من الجهات الراعية، ومنها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وأكاديمية أبوظبي البحرية و"القابضة" (ADQ) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرنامج نافس، والمركز الدولي لفنون الطهي، وأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، حيث قدَّمت هذه الجهات برامج بعثات جزئية أو كاملة لتسجيل الطلبة في البرامج الأكاديمية.

وانطلاقاً من إدراك دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي للدور الجوهري الذي تضطلع به الأُسر في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، يأتي هذا الإنجاز ليجسِّد ثمرة تعاون مشترك بين أولياء الأمور والمعلمين والمجتمع، ويعكس التزامهم الجماعي بتمكين الشباب، وتوفير فرص نوعية تُثري رحلتهم التعليمية. ومع انطلاق دفعة 2025 في مسيرتهم الجديدة، فإنهم لا يغادرون المدرسة مزوَّدين بالمعارف والمهارات فحسب، وإنما يحملون معهم حساً عميقاً بالمسؤولية التي تدفعهم للإسهام الفعّال في مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات.

