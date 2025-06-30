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علوم الدار

"لجنة الوطني الاتحادي" تعتمد محاور موضوع حماية الأسرة

"لجنة الوطني الاتحادي" تعتمد محاور موضوع حماية الأسرة
30 يونيو 2025 16:00

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، محاور موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور عدد من المختصين والخبراء. 
وتتضمن محاور الموضوع المعتمدة، التحديات المرتبطة بمرحلة ما قبل تكوين الأسرة، والتحديات المؤثرة في استقرار الأسرة بعد نشأتها، والتحديات والتغيرات الاجتماعية والثقافية على البناء الأسري.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون.
كما حضرها من أعضاء المجلس، كل من: سلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، عائشة الظنحاني، ومضحية سالم المنهالي، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، والدكتورة موزة محمد الشحي.

 

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المصدر: وام
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