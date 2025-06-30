الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حالة الطقس في الإمارات غداً

حالة الطقس في الإمارات غداً
30 يونيو 2025 17:33

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويكون الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والمد الثاني عند الساعة 05:09 والجزر الأول عند 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 23:13.
ويكون بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 20:43والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
«أومبودزمان» يتصدر قائمة «كورال إكليبس» في «سانداون»
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 42
30
 85
 35
دبي 40
32
 85
 30
الشارقة 40
28
 80  35
عجمان 39
29
 80  40
أم القيوين 39
26
 80  40
رأس الخيمة 39
29
 75  35
الفجيرة 35
32
 80  50
العين 44
31
 65  15
ليوا 47
31
 50  15
الرويس 44
28
 70
 35
السلع 46
30
 55  30
دلما 43
30
 85  30
طنب الكبرى / الصغرى 35
 31
 85  55
أبو موسى 34
31
 85  50

     

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
درجات الحرارة
آخر الأخبار
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
اليوم 15:45
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
الرياضة
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
اليوم 15:30
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
علوم الدار
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
اليوم 15:24
سيلفا: خروج سيتي من مونديال الأندية «مؤلم» مثل «الأبطال»
الرياضة
سيلفا: خروج سيتي من مونديال الأندية «مؤلم» مثل «الأبطال»
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©