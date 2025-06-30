«التربية» تعتمد الجداول الزمنية لاختبارات الإعادة

دينا جوني (أبوظبي)



تنطلق يوم الجمعة المقبل، 4 يوليو 2025، اختبارات الإعادة للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، في مختلف المسارات التعليمية، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، على أن تستمر حتى الخميس 10 يوليو.

وتُطبّق اختبارات الإعادة على الطلبة الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويُمنح الطالب الدرجة الأعلى بين نتيجة نهاية العام ودرجة الإعادة.

وحددت الوزارة أن اختبارات الصف الرابع ستُعقد ورقياً فقط، من خلال الحضور الفعلي في المدارس، فيما تُنفذ لبقية الصفوف (من الخامس حتى الثاني عشر) إلكترونياً، أيضاً بالحضور الفعلي. كما يُلزم جميع الطلبة بإحضار الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم خلال فترة الاختبارات.

وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص، فيؤدون اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، تحت إشراف مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

ويبدأ طلبة الثاني عشر جدول اختباراتهم يوم 4 يوليو بمادة الرياضيات، على أن يؤدوا لاحقاً اختباراتهم في الفيزياء والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، تليها اللغة العربية والكيمياء يوم الثلاثاء، ثم اللغة الإنجليزية والأحياء يوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس بمادة التربية الإسلامية.

وتُعقد الامتحانات على فترتين يومياً، الأولى من 09:00 حتى 11:00 صباحاً، والثانية من 12:00 حتى 02:00 ظهراً.

وفي ما يخص اختبار مادة الكيمياء، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم ستقوم بطباعة الجدول الدوري وتوزيعه على الطلبة أثناء الاختبار، في حين يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الدوري المتاح عبر منصة Swift Assess داخل متصفح الوسائط.