الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهوية والجنسية» تستعرض مزايا «السفر الذكي» في مؤتمر دولي بسنغافورة

«الهوية والجنسية» تستعرض مزايا «السفر الذكي» في مؤتمر دولي بسنغافورة
30 يونيو 2025 22:23

سنغافورة (وام)

استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «مشروع السفر الذكي»، أحد المشاريع الابتكارية الرائدة عالمياً، ضمن فعاليات مؤتمر الاتصال الحكومي «GovMedia» الذي عقد بسنغافورة مؤخراً. وحظي مشروع السفر الذكي خلال المؤتمر باهتمام واسع من قبل الوفود المشاركة، وأكدت العديد من الدول حرصها على تبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع الهيئة في هذا المجال ورغبتها في الاطلاع على التجربة على أرض الواقع والاستفادة منها في تطوير أنظمة السفر والطيران لديها.وأكد وفد «الهيئة» المشارك في المؤتمر، خلال استعراضه مزايا المشروع أن منظومة السفر الذكي التي نفذتها الهيئة بمطار زايد الدولي تعد من أبرز المشاريع الرائدة الذي شهدها قطاع السفر والطيران العالمي خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن المشروع تضمن تطوير أنظمة ذكية مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في منافذ الدولة، مما أسهم في حصول المسافرين على رحلة سفر مريحة وآمنة وسريعة، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، وتحقيق الاستقلالية الكاملة لمنظومة المنافذ الذكية، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر، وتعزيز القدرة على التكيف والمواءمة مع التطورات المستقبلية.
وأوضح وفد «الهيئة» أن مشروع السفر الذكي يوفر مجموعة من المزايا الاستراتيجية للهيئة والمسافرين على حد سواء، من أهمها تفعيل الخدمات الذاتية للمسافرين في المنافذ، والسفر دون استخدام وثائق، وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الخدمات التي تقدم للمسافرين، إضافة إلى سهولة استخدام البيانات الحيوية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية. ونوّه بأن مشروع السفر الذكي يشمل 3 مراحل أساسية تبدأ بمرحلة إجراءات شركات الطيران التي تشمل التسجيل قبل السفر، واستقبال ودخول المسافرين والخدمة الذاتية لإنزال الحقائب، بينما تضم المرحلة الثانية إجراءات الجوازات التي تتعلق بالتعرف على المسافرين من خلال بصمة الوجه والفحص المسبق ومراقبة الجوازات والتحقق من صحة الجواز قبل الصعود للطائرة.

أخبار ذات صلة
التاكسي الجوي ليس للنخبة... والأمان أولاً
السفر.. إعادة تشكيل اللغة والرؤية
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
السفر الذكي
السفر
الطيران
سنغافورة
آخر الأخبار
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
اليوم 15:45
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
الرياضة
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
اليوم 15:30
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
علوم الدار
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
اليوم 15:24
سيلفا: خروج سيتي من مونديال الأندية «مؤلم» مثل «الأبطال»
الرياضة
سيلفا: خروج سيتي من مونديال الأندية «مؤلم» مثل «الأبطال»
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©