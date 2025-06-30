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علوم الدار

فريق بحثي في «نيويورك أبوظبي» يحدد علاقة بين نمو الدماغ والاضطرابات العقلية

أستاذة علم الأحياء دان أوتان وانغ والباحث المساعد بلال شهيب (من المصدر)
1 يوليو 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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اكتشف فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي آليّة رئيسة تسهم في تشكّل الوصلات بين خلايا الدماغ، وبعض النتائج المحتملة لتعطيل هذه العمليّة. في دراسة جديدة نشرت في مجلّة Cell Reports، كشف مختبر RNA-MIND في جامعة نيويورك أبوظبي، بقيادة أستاذة علم الأحياء دان أوتان وانغ وبمشاركة الباحث المساعد بلال شهيب، تأثير مؤشر جزيئيّ صغير ضمن الحمض النوويّ الريبوزيّ المرسال (mRNA) يعرف بـ m6A methylation، على عملية إنتاج البروتينات الأساسيّة داخل الخلايا العصبيّة النامية.
تظهر الدراسة أنّ هذا المؤشر الجزيئيّ يتحكّم في إنتاج بروتين يساعد على تنظيم البنية الداخليّة للخلايا العصبيّة، ويعدّ ضروريّاً لإنتاج بروتين «بيتا-أكتين» (β-actin) محلّيّاً، وهو عنصر أساسيّ في الهيكل الخلويّ الذي يدعم نموّ المحور العصبيّ. ومن الجدير بالذكر أنّ الفريق وجد أيضاً أنّ الطفرات الجينيّة المرتبطة بالتوحّد وانفصام الشخصيّة يمكن أن تعرقل هذه العمليّة، ممّا قد يؤثّر في تطوّر الدماغ.

نيويورك أبوظبي
أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
الإمارات
الاضطرابات العقلية
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