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علوم الدار

ورشة عمل حول الجاهزية لتقنيات المركبات ذاتية القيادة

خلال الورشة
1 يوليو 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ورشة عمل متخصصة بعنوان «جاهزية إمارة الشارقة لتقنيات المركبات ذاتية القيادة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار جهود «الهيئة» المتواصلة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل الذكي، واستشراف مستقبل التنقل في الإمارة.
وقال المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: «إن تنظيم ورشة (جاهزية الإمارة لتقنيات المركبات ذاتية القيادة)، يأتي في إطار حرص (الهيئة) على استشراف مستقبل النقل الذكي، وتعزيز استعدادات الإمارة لاستقبال وتبني أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية». 
من جانبه، أوضح عبدالعزيز الجروان، مدير «الهيئة» لشؤون المواصلات، أن «الهيئة» بدأت فعلياً في دراسة نماذج تشغيلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تمهيداً لتبني حلول قائمة على التقنيات الحديثة، تدعم اتخاذ القرار وتحسن كفاءة الخدمات.

الإمارات
الشارقة
السيارات ذاتية القيادة
المركبات ذاتية القيادة
هيئة الطرق والمواصلات
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