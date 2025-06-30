«تدوير» تحصد جائزة «غوف ميديا»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «مجموعة تدوير» على جائزة «غوف ميديا» العالمية، لجهود حملتها التوعوية الوطنية الأولى من نوعها، تحت شعار «دورنا من أجل مستقبل مستدام لدولة الإمارات».

ونظمت تدوير فعاليات الحملة المجتمعية في المدارس والمنشآت التعليمية على مستوى إمارات الدولة، مستهدفة الطلاب والمعلمين والأسر، وشهدت انضمام 2.500 طالب وطالبة من تسع مدارس من جميع أنحاء الدولة، شاركوا في أنشطة الحملة التفاعلية، التي ركزت على التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعريف بأفضل الممارسات المتبعة لتقليل النفايات، وتعزيز مفاهيم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وذلك من خلال إقامة ورش عمل تعليمية، ومسابقات عملية تطبيقية، تتناول مواضيع الاستدامة البيئية، بأساليب تفاعلية حيوية.

وقال عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: «نعتز بحصولنا على هذه الجائزة، التي تحتفي بالتعاون والإبداع وتكاتف الجهود في سبيل تحقيق أثرٍ حقيقي، إذ تعكس هذه الحملة التزامنا الراسخ بتمكين الأجيال القادمة بالأدوات المعرفية اللازمة، وتوسعة مداركهم وتنمية ثقافتهم البيئية، فبإرساء مبادئ الاستدامة الرئيسية في عقول الأطفال في عمر مبكر، نغرس فيهم السلوكيات الإيجابية والممارسات المسؤولة، التي ترافقهم في نموهم، وتكبر معهم».