إرساء عقد المرحلة الأولى لمشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية بدبي

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير المحميات الطبيعية في إمارة دبي بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، أعلنت بلدية دبي ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، بتكلفة نحو 100 مليون درهم، بينما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع الذي سيُنفذ على مرحلتَين إلى 650 مليون درهم، بهدف تعزيز النُظم البيئية والتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة الموائل الطبيعية، فضلاً عن ترسيخ جاذبية المحمية كمقصد للسياحة البيئية المستدامة، توفر تجربة سياحية فريدة ومتكاملة، وترتقي بجَودة حياة ورفاهية السكان والسياح.

ويتكامل مشروع تطوير المحمية مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وتحديداً أولوية جعل دبي ضمن أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة بفضل نموذجها الرائد لنوعية الحياة التي توفرها للإنسان، فضلاً عما ستخلقه من فرص استثمارية تسهم في تعزيز مساهمة المحمية في العوائد الاقتصادية المباشرة. وحرصت بلدية دبي على تخطيط وتصميم المحمية انطلاقاً من احتياجات سكان وسياح الإمارة، وبما يخلق أفضل تجربة سياحية وترفيهية ترتقي بجَودة الحياة ومستوى الرفاه الاجتماعي، وتعزز من ارتباط الإنسان بالبيئة دون التأثير على المكونات الطبيعية للمحمية.

وتفصيلاً، ستمتد المرحلة الأولى على مساحة حوالي 6.4 كيلومتر مربع من أرض المحمية، ومن المتوقع إنجازها في نهاية العام 2026، حيث ستعمل البلدية على إعادة تأهيل واستعادة وتحسين موائل أشجار المانغروف (القرم)، وذلك عبر زراعة أشجار جديدة، وزيادة الغطاء النباتي لأشجار القرم بواقع 60%، من 40 إلى 65 هكتار، فضلاً عن تنفيذ أعمال فتح القنوات وإعادة تأهيل الغابات.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يُمثل مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أبرز المشاريع التي تنفذها بلدية دبي لتطوير البنية التحتية للمرافق البيئية في الإمارة، وتعزيز جاذبية مرافق ومحميات دبي كمناطق سياحية فريدة».

وأضاف: «يُعد المشروع بتصميمه الفريد نقلة نوعية تعزز جهود ومكتسبات الإمارة في مجال تطوير وتنمية المحميات الطبيعية، وفق ممارسات مبتكرة تحقق النمو المستدام وتعزز التوازن البيئي للنظم الإيكولوجية».

من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «سيسهم المشروع الذي تُنفذه بلدية دبي على مرحلتَين رئيستَين، من تحقيق نقلات بيئية نوعية تسهم في تعزيز مستويات الاستدامة البيئية، وصون الموائل الطبيعية في الإمارة، فضلاً عن جملة من الأهداف الاجتماعية أبرزها، تعزيز الوعي البيئي لمجتمع الإمارة حول قضايا التنوع البيولوجي، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات المتعلقة بالسياحة البيئية، إلى جانب خلق فرص استثمارية ووجهات سياحية ذات طابع بيئي، ستسهم في مضاعفة عدد زوار المحمية عند انتهاء المشروع بمعدل 6 أضعاف بواقع 250 إلى 300 ألف زائر سنوياً».