تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية

طشقند (الاتحاد)

احتفت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، برعاية فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بتكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية.

حضر حفل التكريم معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأميرتيمورخان موساييف، النائب الأول لمدير وكالة تطوير الخدمة العامة التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، والدكتور سعيد مطر الصيري القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وإبراهيم سلمان الحمادي، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وأعضاء لجنة التحكيم وعدد من المسؤولين في حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وقالت معالي مريم الحمادي: إن الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، عزز تطور التعاون بين حكومتي البلدين إلى مرحلة متقدمة من التعاون الشامل والمثمر.

وأشارت معاليها إلى أن مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات تطورت على مدى العقود الثلاثة الماضية، مستندة إلى رؤية واضحة لترسيخ ثقافة التميز، والسعي نحو تحقيق نتائج استثنائية تعود بالنفع على شعبنا ومجتمعنا، وتُمهّد الطريق لحكومات المستقبل، مرسخة خبرات ومعرفة متراكمة في هذا المجال، تفخر حكومة الإمارات بمشاركتها مع حكومة أوزبكستان.