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علوم الدار

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تتلقى تبرعاً من سلطان طائفة البهرة

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تتلقى تبرعاً من سلطان طائفة البهرة
1 يوليو 2025 01:05

الشارقة (وام)

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تلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تبرعاً من سلطان طائفة البهرة، دعماً لمشروعها الوقفي «جيران النبي»، الذي يهدف إلى توفير مصادر مستدامة لرعاية الأيتام وتمكينهم، في إطار تعزيز العمل الإنساني والمجتمعي، وترسيخ قيم التكافل والتراحم.
ويأتي هذا التبرع في سياق المبادرات الخيرية التي تقوم بها طائفة البهرة على مستوى العالم، والتي تعكس حرصها على دعم الجهود الإنسانية والمؤسسات الخيرية، وتعزيز التعاون مع الجهات التي تتبنى رؤى تنموية وإنسانية مستدامة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة في مجال تمكين الفئات المجتمعية المختلفة.
وأعربت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، عن شكرها وامتنانها لسلطان طائفة البهرة على هذا الدعم الكريم، مشيرة إلى أن التبرع يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية للمشاريع الوقفية التي تخدم الأيتام وأسرهم في الإمارة.
وقالت: إن مشروع «جيران النبي» الوقفي يعد تجسيداً عملياً لقيم الرحمة والتكافل التي أوصى بها نبينا الكريم، صلى الله عليه وسلم، ونحن في المؤسسة نعتز بهذا التعاون البنّاء الذي يترجم مفاهيم الحوار الإنساني إلى مبادرات واقعية تُحدث فرقاً في حياة الفاقدين للرعاية الأبوية، وتسهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة لهم.
وأوضحت أن التبرع سيتم توجيهه ضمن أوجه الصرف الوقفي المحددة، والتي تشمل برامج الرعاية الشاملة، مثل دعم تعليم الطلبة فاقدي الأب، والرعاية الصحية، وتأمين احتياجاتهم المعيشية، وصيانة مساكنهم، والتأهيل المهني، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للأمهات الأرامل، بما يعزز من جودة حياة المستفيدين ويدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

الإمارات
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
الشارقة للتمكين الاجتماعي
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طائفة البهرة
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