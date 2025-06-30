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علوم الدار

«تريندز للتدريب الدولي» و«إنسياد- أبوظبي» يوقعان مذكرة تعاون

محمد العلي وبشار طبارة والحضور خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
1 يوليو 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وكلية إنسياد لإدارة الأعمال العالمية - أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين، ووضع إطار مشترك بين معهد تريندز الدولي للتدريب وإنسياد لتطوير برامج تدريبية مبتكرة تدعم بناء القدرات، وتعزز تبادل المعرفة.
وتسعى المذكرة إلى إرساء شراكة استراتيجية في مجالات التدريب وتنفيذ برامج مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير مبادرات تعليمية تواكب تطورات سوق العمل وتلبي احتياجات المهارات المستقبلية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تزيندز، أن توقيع هذه المذكرة يشكّل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية «تريندز» في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، مشيراً إلى أن التعاون سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية والإقليمية.
من جانبه، أعرب بشار طبارة، المدير الإقليمي للبرامج التنفيذية لـ«إنسياد»، عن اعتزاز إنسياد أبوظبي بهذه الشراكة، مؤكداً التزامها بتقديم أفضل الممارسات التعليمية والتدريبية.

إنسياد
كلية إنسياد
كلية إنسياد لإدارة الأعمال
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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