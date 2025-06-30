الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تستبدل إنارة 500 مسجد

عمر حبتور الدرعي
1 يوليو 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
«أومبودزمان» يتصدر قائمة «كورال إكليبس» في «سانداون»

قال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن «الهيئة» وضمن مشاريعها التحويلية (2025)، أكملت المرحلة الأولى من مشروع ضي المساجد، بتركيب الإنارة الجديدة في نحو 500 مسجدٍ رئيسي بمواصفاتٍ ومعايير فنيةٍ حديثةٍ مسايرةٍ لأرقى النظم المستخدمة في الإنارة والأضواء التي توائم بين جمال المنظر وتقليل الاستهلاك. 
وأكد الدكتور الدرعي حرص «الهيئة» تعزيز مكانة الدولة وريادتها وترجمة رؤية «نحن الإمارات 2031»، بإطلاق وتنفيذ مشروعاتٍ نوعيةٍ تخدم أهداف «الهيئة» ورسالتها، وتسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، مشيداً بالدعم الكبير من القيادة الإماراتية الرشيدة. 
وبين معاليه أن مشروع ضي المساجد، الذي أطلقته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يستهدف توحيد الهوية في مساجد الدولة التي تشرف عليها «الهيئة»، وتحسين المظهر الخارجي لها والمساهمة في إبراز الجانب الجمالي للمدن في المناطق المطبق عليها المشروع، وذلك وفق منظومةٍ متكاملةٍ مبتكرةٍ للإضاءة حسب الأهمية الجغرافية والديمغرافية للمساجد، عبر استخدام وحدات إضاءةٍ مدروسةٍ من حيث أماكن التوزيع والنوعيات المختارة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إضاءة نحو 500 مسجد كذلك على مستوى الدولة بالإضاءة الدافئة داخل وخارج المسجد. 
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعاتها الوطنية، ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية المواكبة لسياسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
الإنارة
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
الرياضة
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
اليوم 16:02
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
اليوم 15:45
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
الرياضة
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
اليوم 15:30
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
علوم الدار
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©