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علوم الدار

الإمارات تتضامن مع تنزانيا وتعزّي في ضحايا تصادم مروري

الإمارات تتضامن مع تنزانيا وتعزّي في ضحايا تصادم مروري
1 يوليو 2025 00:10

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تنزانيا المتحدة في ضحايا حادث تصادم مروري في مقاطعة كليمنجارو، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، ولحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقال مسؤولون إن عشرات الأشخاص قتلوا عندما اصطدمت حافلتان واشتعلت فيهما النار في منطقة نائية في شمال تنزانيا. 
وأعربت الرئيسة سامية صولوحو حسن، في بيان، عن حزنها العميق في أعقاب الحادث الذي أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة 30 آخرين. 
ووقع الحادث السبت الماضي في منطقة ساباسابا على طول طريق موشي - تانجا السريع في منطقة كليمنجارو. 
ودعت الرئيسة إلى الالتزام الصارم بسلامة الطريق، قائلة إن مثل هذه المآسي ما زالت تقصف أرواح أفراد الأسر التنزانية.

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المصدر: وام
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تنزانيا
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كلمنجارو
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