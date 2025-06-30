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«الوطنية لحقوق الإنسان» تعزز وعي موظفي مراكز «تدبير» بحقوق العمالة المساعدة

«الوطنية لحقوق الإنسان» تعزز وعي موظفي مراكز «تدبير» بحقوق العمالة المساعدة
1 يوليو 2025 00:08

أبوظبي (وام)

نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة توعية لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بمقر الوزارة بالشارقة.
واستهدفت الورشة مراكز «تدبير» والعاملين فيها، وقدّمت خلالها فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف في الهيئة، بمشاركة عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وميثاء الشامسي، منسقة مشاريع من قسم الاتصال الاستراتيجي عرضاً مفصلاً عن دور الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات، ودور أصحاب العمل في حمايتها.
وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور وتضمنت مناقشات واستفسارات متعددة واستهدفت تعزيز وعي موظفي «تدبير» بمسؤولياتهم في خلق بيئة عمل عادلة تحترم كرامة الإنسان.
وأتاحت الورشة الفرصة للاستماع إلى التحديات التي يواجهها العاملون والإجابة عن استفساراتهم، في إطار جهود «الهيئة» المستمرة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على مستوى المجتمع والمؤسسات المعنية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي لدى العاملين في مراكز «تدبير» في مختلف أنحاء الدولة بحقوق العمالة المساعدة.

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