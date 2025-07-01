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عبدالله بن زايد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع غروسي دعم الإمارات للدور المحوري لوكالة الطاقة الذرية

عبدالله بن زايد
1 يوليو 2025 10:16

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع  رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، علاقات التعاون بين دولة الإمارات والوكالة وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة.

 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستفادة من تقنيات الطاقة النووية السلمية لتحقيق التنمية المستدامة، مع الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية للسلامة وحظر الانتشار.

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وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعتز بشراكتها مع الوكالة، التي أسهمت في تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.

وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي مع غروسي إلى مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

 

 

 

المصدر: وام
رافاييل غروسي
الإمارات
عبدالله بن زايد
وكالة الطاقة الذرية
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