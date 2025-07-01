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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
1 يوليو 2025 11:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول كاغامي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور إدوارد نجيرينت، رئيس وزراء جمهورية رواندا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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