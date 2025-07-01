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اقتصاد

"مدن" تطلق مشروع "وديم" لبيع الأراضي السكنية في "الحديريات"

"مدن" تطلق مشروع "وديم" لبيع الأراضي السكنية في "الحديريات"
1 يوليو 2025 11:41

أعلنت شركة "مدن"، القابضة عن إطلاق مشروع "وديم" لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، لمنح الراغبين من الأفراد والمستثمرين فرصة تصميم وبناء منازلهم في واحدة من الوجهات السكنية الفاخرة في إمارة أبوظبي.

ويقع مشروع "وديم" في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويضم أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية الشركة المستقبلية لجزيرة الحديريات، ويوفر نموذجًا جديدًا للحياة السكنية على الجزيرة.

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وأضاف أن منح السكان حرية تصميم منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، يعكس قيم الاستدامة والجودة، ويتماشى مع رؤية أبوظبي للنمو المستدام وتعزيز تنافسيتها العالمية.

من جانبه، أكد إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، أن إطلاق أول مشروع لقطع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات يُعد خطوة استراتيجية ويمثل نقطة تحول نوعية؛ إذ يوفّر للمستثمرين والمشترين فرصة استثنائية لبناء منازلهم وفق رؤيتهم الخاصة في واحدة من أكثر الوجهات تميزًا في أبوظبي.

المصدر: وام
إمارة أبوظبي
الحديريات
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