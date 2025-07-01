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اقتصاد

المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة حملة "زايد وراشد"

المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة حملة "زايد وراشد"
1 يوليو 2025 13:34

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكة تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة حملة "زايد وراشد"، وذلك احتفاءً بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، تجسيداً لدور القائدين في قيام الاتحاد، وترسيخاً للهوية الوطنية والولاء لدى أفراد المجتمع الإماراتي. 

 

ويتضمن الوجه الأول للمسكوكة الذهبية، التي تبلغ زنتها 40 غراماً وقطرها 40 ملم، رسماً للقائدين "زايد وراشد"، في حين يتضمن وجهها الثاني شعار الدولة محاطاً باسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية. 

وستكون المسكوكة من الذهب متاحة فقط من خلال مقر المصرف المركزي في أبوظبي، أما المسكوكة الفضية فتبلغ زنتها 50 غراماً وقطرها 50 ملم، ويتضمن وجهها الأول رسماً للقائدين "زايد وراشد"، بينما يتضمن الوجه الثاني شعار الدولة محاطاً باسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية وعبارة "مسكوكة تذكارية". 

  • المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة حملة
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وستكون المسكوكة التذكارية من الفضة متاحة للطلب من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي عبر الربط التالي: https://centralbank.ae/ar/our-operations/currency-and-coins/commemorative-coins .

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن المصرف يفخر بإصدار هذه المسكوكة التذكارية التي تجسد معاني الوفاء والانتماء بالإرث الوطني الذي تركه القائدان المؤسسان، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما. 

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي بمناسبة حملة "زايد وراشد" التي تُرسخ قيم الوحدة والبناء التي أرست أسس دولتنا وتسلّط الضوء على محطات ملهمة في مسيرتيهما، مؤكدا التزام المصرف المركزي بتخليد التاريخ الوطني وتعزيزه في وجدان الأجيال القادمة.

 

المصدر: وام
المصرف المركزي
زايد بن سلطان
راشد بن سعيد
الإمارات
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