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«إسكان أبوظبي» يُطلق خدمة المكالمات المرئية لتسهيل تواصل المتعاملين وتعزيز تجربتهم

«إسكان أبوظبي» يُطلق خدمة المكالمات المرئية لتسهيل تواصل المتعاملين وتعزيز تجربتهم
1 يوليو 2025 17:44

أعلن «إسكان أبوظبي» إطلاق خدمة المكالمات المرئية بوصفها أحد الحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل تواصلهم مع موظفي مراكز الخدمة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك في إطار الالتزام بتعزيز جودة الخدمات الرقمية وتيسير سبل التواصل مع المتعاملين.
تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المتعاملين من الحصول على الإرشادات والدعم المباشر، عبر مكالمة مرئية مع موظفي إسكان أبوظبي، بما يُسهم في التسهيل على المواطنين وتقديم تجربة تفاعلية مرنة.
يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة، عبر حجز موعد مسبق، من خلال التطبيق «إسكان أبوظبي» من ضمن الأوقات المتاحة وبما يناسبهم، ومن ثم الدخول باستخدام رابط المكالمة الذي يُرسل إليهم.
يأتي هذا التحديث في إطار التزام «إسكان أبوظبي» بتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات ذكية تواكب تطلعات المتعاملين، وانسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي في التحول الرقمي، وتماشياً مع رؤيتها لتجربة متعامل بلا جهد.
وأكد «إسكان أبوظبي» أن زيارة مراكز الخدمة متاحة فقط من خلال حجز موعد مسبق عبر التطبيق الذكي، بما يضمن تنظيم الزيارات وتقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة للمتعاملين.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للإسكان
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