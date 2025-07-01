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علوم الدار

محمد بن راشد: بلادنا في أيدي جيل يعشق القراءة

محمد بن راشد: بلادنا في أيدي جيل يحب التعلم ويعشق القراءة
1 يوليو 2025 18:07

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مستقبل دولة الإمارات في أيدي جيل يحب التعلم ويعشق القراءة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «احتفلت واحتفت دولة الإمارات اليوم بـ 810 آلاف طالب من 1380 مدرسة من مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي - والذي بلغت مشاركاته العربية والعالمية أكثر من 32 مليون طالب».
وأضاف سموه: «أشكر أخي الشيخ عبدالله بن زايد على رعايته لهذا الحدث الطلابيّ الوطني.. وأبارك للطالبة ريم عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية بأبوظبي تفوقها على 800 ألف طالب في القراءة.. والتي قرأت 300 كتاب خلال رحلتها في التحدي.. وأبدعت في فهم محتوى هذه الكتب».
واختتم سموه: « فخور بمشاركة طلاب الإمارات.. سعيد بإقبال الجيل الجديد على القراءة.. ومطمئن على مستقبل بلادنا في أيدي جيل يحب التعلم ويعشق القراءة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
تحدي القراءة العربي
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