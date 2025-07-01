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الطقس في الإمارات غداً

الطقس في الإمارات غداً
1 يوليو 2025 18:27

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً وعلى السواحل يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غرباً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.
الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:58 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند 11:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:16 .
ويكون بحرعمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والمد الثاني عند الساعة 03:55 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:46.

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