توعية موظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة في الشارقة

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة توعوية لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، في مقر الوزارة بالشارقة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة.

استهدفت الورشة، مراكز «تدبير» والعاملين فيها، حيث قدّمت فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف في «الهيئة»، عرضاً مفصلاً عن دور «الهيئة» واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات، ودور أصحاب العمل في حمايتها.