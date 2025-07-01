«شرطة دبي» تواصل فعاليات معرضها التوعوي لمكافحة المخدرات

دبي (الاتحاد)



واصلت القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات، والذي تنظمه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات على مدار 3 أيام في «دبي فستيفال سيتي»، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، بمشاركة جهات عدة.

وأكد العميد خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تنظيم المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات يؤكد التزام شرطة دبي الراسخ بحماية المجتمع، وتعزيز أمنه وسلامته، من خلال تعزيز التوعية بأضرار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، وذلك ضمن منظومة تشاركية تضم المؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف: «إن دور الأسرة جوهريٌّ بوصفها خط الدفاع الأول والحصن المنيع في مواجهة آفة المخدرات. وتوحيد الجهود بين الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية هو السبيل الأمثل لحماية أبنائنا اليوم. وسنواصل في شرطة دبي تطوير برامجنا الوقائية والأمنية لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع».



خدمات التأهيل والدمج للمتعافين من الإدمان

واستعرض بدر الحوسني، رئيس قسم رعاية وتأهيل المدمنين وأسرهم، الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع، والتي تتضمن خدمات التأهيل والدمج والتمكين لفئة المتعافين من الإدمان وأسرهم، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي. كما تطرق للخدمات الاستشارية التي تقدمها «الهيئة» على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن 800988 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإدمان.

وقدمت الاختصاصية موزة آل علي، من مستشفى الأمل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شرحاً حول الخدمات العلاجية والطبية التي يقدمها المستشفى للمدمنين، والتي تشمل مراحل العلاج المختلفة، بدءاً من إزالة السموم مروراً بالجلسات العلاجية النفسية سواء فرية أو جماعية، وصولاً إلى الأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها للمرضى التي لمساعدتهم على التعافي.

وقدم الملازم رياض الظبياني شرحاً حول خدمة عين الشرطة في تطبيق شرطة دبي الذكي وموقعها الإلكتروني ومراكز الشرطة الذكية، والتي يُمكن للمتعامل الإبلاغ من خلالها عن أي ظاهرة سلبية، حيث يتم استقبال المعلومات بكل سرية من خلال أربعة طرق، وهي: التسجيل الصوتي أو كتابة نصية أو مقطع فيديو أو تحميل صورة من دون الحاجة إلى إدراج بيانات مقدم الطلب.