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فتح باب التسجيل للنسخة الثانية من «DM Food Elite» بدبي

التسجيل للمنشآت الراغبة في المشاركة حتى 8 أغسطس المقبل (الاتحاد)
2 يوليو 2025 01:20

دبي (وام)

أعلنت بلدية دبي، فتح باب التسجيل للنسخة الثانية من برنامج «DM Food Elite»، الذي يهدف إلى تكريم المنشآت الغذائية الرائدة في مجالات السلامة الغذائية، والتغذية، والاستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، والمسؤولية المجتمعية.
يضم البرنامج ثلاث فئات رئيسة للمشاركة تشمل، المطاعم المستقلة ومطاعم الفنادق ومطاعم الوجبات السريعة والكافتيريات التي تمتلك أكثر من فرع في الإمارة.
وأكد الدكتور سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن البرنامج يمثل منصة متميزة لتكريم المنشآت الغذائية التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة، وتحفيزها على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن النسخة الأولى من البرنامج حققت نجاحاً كبيراً، متوقعاً أن تستقطب النسخة الثانية أكثر من 500 منشأة غذائية.
وأوضحت بلدية دبي أنه يمكن للمنشآت الراغبة في المشاركة التسجيل حتى 8 أغسطس 2025 عبر الموقع الإلكتروني، ويعتمد تقييم المشاركين على عدة معايير، تشمل سلامة الغذاء والتغذية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية وثقافة السلامة الغذائية.
ومن المقرر الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات الدورة الـ19 من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي تنظمه البلدية من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

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دبي
المنشآت الغذائية
السلامة الغذائية
الاستدامة
التحول الرقمي
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