مذكرة تفاهم بين «جامعة خليفة» و«الوطني للأرصاد»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد، لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والتقني.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إلى تعزيز التعاون في البحوث المشتركة وتبادل المعرفة وتطوير مبادرات مستقبلية تتماشى مع الأولويات الوطنية والمصالح المشتركة.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: «تفخر جامعة خليفة بدورها الرائد في دعم المبادرات الوطنية التي تجمع ما بين التميز الأكاديمي والتأثير العالمي. ومن خلال تعاوننا مع المركز الوطني للأرصاد، نعمل على تعزيز الشراكات في مجالات مثل علوم المناخ والبحوث القطبية والتقنيات الجوية. يمثل هذا التعاون خطوة متقدمة لتوحيد جهود المؤسستين في دعم طموح دولة الإمارات لتحقيق الريادة في الابتكار والبحوث البيئية والتعاون العلمي الدولي».

وقال الدكتور عبدالله أحمد المندوس: «تعكس هذه الشراكة مع جامعة خليفة حرصنا المشترك على دفع عجلة التطور في التميز العلمي وتطوير الحلول التي تساهم في التصدي للتحديات المناخية والبيئية. ونسعى، من خلال الجمع بين خبراتنا التشغيلية والقدرات الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة، إلى تمهيد الطريق أمام البحوث الفعالة والابتكارات التكنولوجية وتطوير القدرات الوطنية لدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة على المدى البعيد».