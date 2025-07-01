جائزتان ذهبيتان لـ «النقل المتكامل»

أبوظبي (الاتحاد)



حصد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز مجلس هارفارد للأعمال لعام 2025، عن فئة الاستدامة لمشروع «برنامج الحافلات الخضراء»، وعن فئة المساهمة المجتمعية لمشروع «نظام سلامة لإدارة عمليات النقل المدرسي».

وتم الإعلان عن الجوائز خلال مؤتمر الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي استضافته الجمعية الملكية للفنون والصناعة والتجارة في لندن.

ويجسّد «برنامج الحافلات الخضراء»، التزام المركز بالتحوّل إلى وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، إذ يسهم المشروع في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، من خلال التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية وحافلات الهيدروجين، بما يدعم تحقيق مستهدف التحوّل إلى منطقة خضراء بالكامل بحلول عام 2050.

أما مشروع «نظام سلامة لإدارة عمليات النقل المدرسي»، فيُعد نموذجاً متقدماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل، حيث يركّز على حماية الطلاب، وتعزيز السلامة خلال تنقّلاتهم اليومية. ويتميّز المشروع بتكامل أبعاده التقنية والمجتمعية.



فاعلية المشاريع

قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «يعكس هذا التكريم الدولي فاعلية المشاريع التي ينفّذها مركز النقل المتكامل في مجالات الاستدامة والسلامة، ويُعزّز توجهنا نحو تطوير حلول تنقّل ذكية تخدم المجتمع وتدعم الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي. نواصل العمل على توسيع نطاق هذه المبادرات، بالتعاون مع شركائنا، لتحقيق أثر ملموس ومستدام». وتُعد جوائز مجلس هارفارد للأعمال، من أبرز الجوائز الدولية المعنية بتكريم الإنجازات المتميزة في مجالات القيادة والابتكار المؤسسي. وقد استقطب الحفل هذا العام أكثر من 4.000 ترشيح من مختلف دول العالم، وتم تكريم 63 فائزاً ضمن 30 فئة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة تجاوزت 5.500 ساعة عمل. وتكرّس هذه الجوائز العالمية مكانة مركز النقل المتكامل كمؤسسة رائدة في الحوكمة الذكية وقطاع النقل المستدام، وتُجسّد رؤيته في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع ودعم الأجندة الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.