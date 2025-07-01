مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يطلق حملة «معاً نحو صيف آمن»

أبوظبي (وام)



أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، حملة تثقيفية توعوية تحت شعار «معاً نحو صيف آمن»، بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حماية الطفل، وتسليط الضوء على أهم القضايا المرتبطة بسلامتهم، سواء أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية أو أثناء وجودهم في المركبات أو الأماكن العامة.

وتستهدف الحملة جميع أفراد وفئات المجتمع، خاصة الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الأطفال، وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

وتركز حملة «معاً نحو صيف آمن» على محاور رئيسة تشمل وقاية الأطفال من حوادث الغرق من خلال الالتزام باشتراطات السلامة عند السباحة، وتجنب ترك الأطفال في المركبات، فضلاً على التوعية بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء اللعب، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل.

وأكد المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن هذه الحملة تطلق سنوياً بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين حرصاً على استدامة الجهود القائمة لتعزيز ثقافة حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال فترة الإجازة الصيفية، وقال: «الصيف وقت متعة واستكشاف للأطفال، لكننا نؤكد دائماً أن هذه المتعة لا تكتمل إلا في بيئة آمنة تحميهم من المخاطر المحتملة».

وأضاف أن سلامة الأطفال تمثل أولويتنا الأولى، ونعمل من خلال هذه الحملة على نشر رسائل واضحة ومباشرة حول سبل الوقاية من الغرق، والتعامل الآمن داخل المركبات، ونسلط الضوء على أهمية تخصيص وقت الأطفال بشكل إيجابي، بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية، وبما يعزز من مهاراتهم ويصقل قدراتهم بشكل إيجابي لتعزيز مهارات جديدة مثمرة خلال إجازة الصيف.