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علوم الدار

مذكرة تفاهم بين مجموعة «إيدج» و«إس تي الهندسية»

مذكرة تفاهم بين مجموعة «إيدج» و«إس تي الهندسية»
2 يوليو 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الطيف»، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، التابعة لمجموعة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إس تي الهندسية» (STELMS)، وهي مجموعة عالمية مقرها سنغافورة، وتختص في التكنولوجيا والدفاع والهندسة. 
وقّع الاتفاقية كل من: راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «الطيف»، وليم بنغ لي، نائب الرئيس التنفيذي، المدير العام لشركة «STELMS». وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص أعمال جديدة عبر التعاون في تطوير وتوسيع عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الأنظمة البرية في الدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسة بموجب مذكرة التفاهم، حلول نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) لتعزيز عمليات الصيانة عبر أدوات متقدمة لإدارة الأصول، وجدولة عمليات الصيانة الوقائية، وتتبّع العمل، وتحسين الموارد، وأجهزة قياس ومراقبة الأسطول لتطوير حلول متكاملة تستفيد من «إنترنت الأشياء» (IoT)، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، وأتمتة ورش العمل. 

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