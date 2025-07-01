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علوم الدار

سفير الإمارات لدى بنين يشارك في منتدى أفريقيا السيبراني

محمد الكعبي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين المشاركين في الجلسة (وام)
2 يوليو 2025 01:22

كوتونو (وام)

شارك محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من منتدى أفريقيا السيبراني (CAF)، الذي عقد في العاصمة كوتونو.
وألقى السفير الكعبي كلمة أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، واستعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي وتشجيع الابتكار، من خلال تبني استراتيجيات وطنية طموحة للتحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية السيبرانية، وتطوير الكفاءات البشرية، مع التركيز على الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات.
وأشار إلى الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى، التي تتمثل في مئوية «الإمارات 2071»، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الحكومة الرقمية 2025.

حضور دولي
حضر الجلسة الافتتاحية، وزير الخارجية ووزيرة الرقمنة في جمهورية بنين، ووزيرا الرقمنة في كل من ساحل العاج والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى العديد من مسؤولي المؤسسات الرسمية والشركات التكنولوجية من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بنين.

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الإمارات
بنين
أفريقيا
التكنولوجيا المتقدمة
التحول الرقمي
الذكاء الاصطناعي
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