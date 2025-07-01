نسائية دبي تنظم الحفل الختامي لرياض أهل القرآن

دبي (الاتحاد)



اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، مبادرة رياض أهل القرآن ومبادرة الإجازة بالأسانيد، بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية، وعضوات مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية، وسيدات المجتمع، وذلك في قاعة الزاهية في مقر الجمعية بالحمرية.

بدأ الحفل بالافتتاحية الرسمية، ثم عرض من أداء طالبات الرياض، فكلمة مشرفة البرنامج، تلاها عرض مرئي بعنوان «حكاية إنجاز»، يستعرض إنجازات إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، ثم أوبريت بعنوان «القرآن حياتي»، وفقرة إنشادية بعنوان «نحيا بنور القرآن»، ثم تم تكريم الفائزات والفائزين من الأطفال في هذه المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب لهذا العام 300، حصل منهم على تقدير ممتاز 182 طالباً وطالبة، واختتم بتكريم طلبة مبادرة الإجازات بالأسانيد، برنامج صحيح الإمام مسلم 20 مشاركاً ومشاركة، برنامج سنن الترمذي 47 مشاركة، دورة المواريث 15 مشاركة، وقد احتوت المبادرة على برامج أخرى، منها سنن النسائي 58 مشاركة، برنامج مسند الإمام أحمد بن حنبل 26 مشاركة، برنامج منظومة الشاطبية والدرة في القراءات العشر، برنامج السخاوية.

وقالت د.عائشة المغربي، مدير إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بجمعية النهضة النسائية بدبي: «انطلاقاً من دور جمعية النهضة النسائية في نشر التوعية المجتمعية والوطنية المتأصلة بما يواكب المستجدات، تحرص في مبادراتها على الأسرة، وحفظ النسيج المجتمعي المتماسك من خلال برامج تعزز الوعي، حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية هما السبيل لربط الجيل بالتعاليم الدينية التي تهذب سلوكهم، وتقيم أخلاقهم، وتربطهم بالأصل المتصل بهويتنا الوطنية العربية والإسلامية، وإدارة الفعاليات الدينية والثقافية في مبادراتها تعزز جانب الوعي الديني من خلال عدة برامج مطروحة للدارسين والدارسات، دورات حفظ القرآن الكريم، قراءات في كتب العقيدة، والشريعة، والأخلاق، وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية، نهدف من خلالها إلى بناء جيل متمسك بدينه، قادر على التمييز بين الصحيح والخطأ، ويساهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.