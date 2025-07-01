الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نسائية دبي تنظم الحفل الختامي لرياض أهل القرآن

جانب من أداء الطالبات خلال الحفل (من المصدر)
2 يوليو 2025 01:21

دبي (الاتحاد) 

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، مبادرة رياض أهل القرآن ومبادرة الإجازة بالأسانيد، بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية، وعضوات مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية، وسيدات المجتمع، وذلك في قاعة الزاهية في مقر الجمعية بالحمرية.
بدأ الحفل بالافتتاحية الرسمية، ثم عرض من أداء طالبات الرياض، فكلمة مشرفة البرنامج، تلاها عرض مرئي بعنوان «حكاية إنجاز»، يستعرض إنجازات إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، ثم أوبريت بعنوان «القرآن حياتي»، وفقرة إنشادية بعنوان «نحيا بنور القرآن»، ثم تم تكريم الفائزات والفائزين من الأطفال في هذه المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب لهذا العام 300، حصل منهم على تقدير ممتاز 182 طالباً وطالبة، واختتم بتكريم طلبة مبادرة الإجازات بالأسانيد، برنامج صحيح الإمام مسلم 20 مشاركاً ومشاركة، برنامج سنن الترمذي 47 مشاركة، دورة المواريث 15 مشاركة، وقد احتوت المبادرة على برامج أخرى، منها سنن النسائي 58 مشاركة، برنامج مسند الإمام أحمد بن حنبل 26 مشاركة، برنامج منظومة الشاطبية والدرة في القراءات العشر، برنامج السخاوية.
وقالت د.عائشة المغربي، مدير إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بجمعية النهضة النسائية بدبي: «انطلاقاً من دور جمعية النهضة النسائية في نشر التوعية المجتمعية والوطنية المتأصلة بما يواكب المستجدات، تحرص في مبادراتها على الأسرة، وحفظ النسيج المجتمعي المتماسك من خلال برامج تعزز الوعي، حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية هما السبيل لربط الجيل بالتعاليم الدينية التي تهذب سلوكهم، وتقيم أخلاقهم، وتربطهم بالأصل المتصل بهويتنا الوطنية العربية والإسلامية، وإدارة الفعاليات الدينية والثقافية في مبادراتها تعزز جانب الوعي الديني من خلال عدة برامج مطروحة للدارسين والدارسات، دورات حفظ القرآن الكريم، قراءات في كتب العقيدة، والشريعة، والأخلاق، وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية، نهدف من خلالها إلى بناء جيل متمسك بدينه، قادر على التمييز بين الصحيح والخطأ، ويساهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

أخبار ذات صلة
بطلة الإمارات في «التحدي» ريم الزرعوني: القراءة مجد والتكنولوجيا وسيلة لا عذر
عبدالله الضنحاني بطل «أصحاب الهمم»: القراءة أثرتني... و«سرد الذات» منحني الإلهام
نسائية دبي
دبي
القرآن
القرآن الكريم
جمعية النهضة النسائية
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©