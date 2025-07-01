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علوم الدار

403 حلقات قرآنية تحتضن 6787 طالباً بدبي

عبدالله عبدالجبار
2 يوليو 2025 01:21

دبي (الاتحاد) 

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن نتائج النصف الأول من عام 2025 لمراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، والتي سجّلت تنظيم 403 حلقات قرآنية نشطة، احتضنت 6787 طالباً وطالبة من مختلف الفئات العمرية، من بينهم 2803 مواطنين ومواطنات، في مؤشر واضح على تصاعد الثقة المجتمعية بدور المراكز في بناء جيل قرآني معتز بقيمه وهويته.
ويأتي هذا الإقبال المتزايد تأكيداً على نجاح جهود الدائرة في أن تكون أقرب إلى المجتمع، وتعزيز رسالتها في صناعة جيل قرآني راسخ في هويته، وواعٍ برسالته الدينية والإنسانية.
كما شهدت المراكز خلال العام الجاري تخريج 16 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم كاملاً، وفوز 13 طالباً وطالبة بمراكز متقدمة في مسابقات قرآنية محلية، ما يعكس جودة البرامج التعليمية والكوادر المؤهلة التي تقدمها المراكز التابعة للدائرة.
وأكد الدكتور عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، أن هذه النتائج تعكس المكانة المتنامية للمراكز في قلوب أبناء المجتمع الإماراتي، في ظل ما تحظى به من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، وحرصها على أن تكون دبي منارة قرآنية عالمية، تحتضن الأجيال وتغرس فيهم القيم القرآنية النبيلة.
وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير المناهج والبرامج، بما يسهم في إعداد شخصية قرآنية متزنة، قادرة على حمل الرسالة بثقة ووعي، ومواكبة تطلعات القيادة في بناء مجتمع متماسك، مستنير بتعاليم كتاب الله.

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دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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