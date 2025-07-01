رئيس «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» يتفقد مساجد الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)



قام معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بجولة ميدانية تفقدية على عدد من المساجد في منطقة الظفرة، يرافقه أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة، وعددٌ من المسؤولين فيها، واطمأنَّ على مستوى الخدمات المقدمة للمصلين، ومدى جاهزية المرافق وصيانتها، بما يحقق راحة وطمأنينة رواد بيوت الله.







تحسين مستمر

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة على متابعة شؤون المساجد على مستوى الدولة والاطلاع على احتياجاتها، وتعزيز جهود التحسين المستمر، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بدور العبادة ودعمها، وتوفير كل متطلباتها لتؤدي رسالتها في المجتمع باعتبارها مصدر إشعاعٍ علمي وثقافي وحضاري يعكس روح التعاون والتسامح والمودة بين أفراد المجتمع.