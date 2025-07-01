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علوم الدار

حمد الشرقي: تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها في التميز الحكومي

حمد الشرقي لدى تسلمه الشهادة من فريق المعهد وفي الصورة محمد الأفخم وعدد من المسؤولين (وام)
2 يوليو 2025 01:22

الفجيرة (وام)

تسلّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة» Certified Government Innovative Organization - CGInO، والتي حصلت عليها بلدية الفجيرة من معهد الابتكار العالمي (GInI)، محققة تصنيفاً دولياً من فئة خمس نجوم.
يأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجاً لجهود البلدية لتعزيز ممارسات الابتكار المؤسسي وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تحسين الأداء وتطوير الخدمات العامة.
وأكد سموه أنّ هذا الإنجاز ثمرة العمل بروح الفريق والجهود المخلصة والعطاء، مشيداً بما تحقق، ودعا إلى مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والتفاعل مع متطلبات أفراد المجتمع وتطلعاتهم، مما يعزز من تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها مثالاً يُحتذى به في التميز الحكومي.
من جهته، أكد محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، على الجهود التي تبذلها البلدية، وأشاد بالدعم الذي يوليه صاحب السمو حاكم الفجيرة للارتقاء بالعمل المؤسسي.

شهادة عالمية
يذكر أن شهادة CGInO تُعد من أرقى الشهادات العالمية في مجال الابتكار المؤسسي، وتُمنح للجهات التي تثبت قدرتها على دمج مفاهيم الابتكار بشكل ممنهج ومستدام، ضمن استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية وخدماتها العامة.

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