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علوم الدار

نائب حاكم أم القيوين: تنشئة أجيال واعية ومستنيرة

أحمد بن سعود في صورة جماعية مع الخريجين (وام)
2 يوليو 2025 01:21

أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، حفل تخريج طلبة الكلية التطبيقية البريطانية في أم القيوين «دفعة 2025»، والذي تم تنظيمه في مقر المركز الثقافي بأم القيوين.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، تؤمن بنبل رسالة التعليم وبأهمية دوره في بناء الإنسان الإماراتي والارتقاء به، وتنشئة أجيال واعية ومستنيرة تسهم في عملية التطور التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة.
وأشاد سموه بدور الكلية التطبيقية البريطانية وسعيها الدائم للتميز والحضور الفعّال في المناسبات كافة، مشيراً إلى أنها كلية متجددة دائماً، سواء على صعيد اعتماد التخصصات الجديدة والمناهج الحديثة التي تزخر بها تخصصاتها.
وأعرب سمو نائب حاكم أم القيوين، عن تهانيه للخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك، الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي، لتحقيق التميز والتفوق والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في كل الساحات.
كما ثمّن سموه، جهود الكوادر التعليمية وأولياء الأمور لما يبذلونه من دور فعّال في دعم المسيرة التعليمية.
وكرَّم سموه، في ختام الحفل، الخريجين وسلمهم شهاداتهم العلمية، مباركاً لهم نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة نحو صنع المستقبل.

الحضور
حضر الحفل كل من: الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين والهيئتين الإدارية والتدريسية في الكلية وأولياء أمور الخريجين.

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