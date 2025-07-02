نظمت رأس الخيمة فعالية "شبكة رأس الخيمة للمرأة" تحت عنوان: "وايز- المرأة في القوة والتمكين"، لتمكين المرأة، وتعزيز التواصل بين النساء، والاحتفاء بأدوارهن الريادية، وذلك بحضور خمسين قيادية.

وتخللت الفعالية جلسات نقاشية ملهمة، تناولت إحداها موضوع "المرأة في القيادة".

وتُعد النسخة الأولى من شبكة "وايز"، التي أطلقها مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، منصة مخصصة لدعم المرأة في المؤسسات والشركات والجهات التابعة له، وتعزيز حضور القيادات النسائية، وتوفير بيئة محفّزة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام قائم على التفاعل والمشاركة.

وأقيمت الفعالية في منتجع موڤنبيك – جزيرة المرجان، بهدف بناء مجتمع مترابط، وتوفير فرص للإرشاد والتطوير المهني، وتنمية المهارات القيادية، بما يعزز من حضور المرأة وتأثيرها في مجالات العمل والحياة.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير، إن إطلاق "شبكة رأس الخيمة للمرأة"، خطوة محورية ضمن مساعي المكتب لبناء مجتمع أكثر شمولاً وتكاملاً، يقدّر دور المرأة ويدعم مسيرتها، انطلاقاً من الإيمان بأنها كانت ولا تزال عنصراً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل الإمارة، موضحا أن "الشبكة" توفر فرصة حقيقية للنمو والتقدّم والريادة في شتى المجالات.

وأضاف أن هذه الفعالية تعبّر عن التزام مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، بتهيئة بيئة داعمة لتعزيز الحوار والتوجيه وصناعة الفرص، بما يضمن تمكين المرأة في جميع المؤسسات، والشركات، والجهات التابعة له، وتشجيعهن على الاضطلاع بأدوار قيادية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل إمارة رأس الخيمة، وفي قدرتها على الابتكار، والنجاح، والازدهار على المدى الطويل.

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من القيادات النسائية من داخل الإمارة وخارجها، إلى جانب تنظيم جلسة نقاشية شاركت فيها كل من شيري دي سالفيو، نائب الرئيس للتخطيط الاستباقي والمبادرات الإستراتيجية في منتجع "وين جزيرة المرجان"، وماندي فان دي فيلد، نائب أول للرئيس للاستثمار في مكتب الاستثمار والتطوير، والدكتورة أليدا شولتز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وأدارتها الدكتورة لينا المارستاني، مدير أول في أكاديمية "بي دبليو سي - PwC".

ومن المقرر أن تتوسّع الفعالية لتشمل شريحة أوسع من النساء، بإشراف قيادات نسائية بارزة يتولين أدوار الإرشاد والتوجيه، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر توازناً وتمكيناً.