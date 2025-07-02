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علوم الدار

"جي 42"ضمن قائمة "تايم" لأكثر 100 شركة تأثيراً في العالم

"جي 42"ضمن قائمة "تايم" لأكثر 100 شركة تأثيراً في العالم
2 يوليو 2025 15:26

أعلنت مجلة "تايم"، اليوم، عن إدراج مجموعة "جي 42" ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2025، لتُصبح بذلك أول شركة إماراتية تُدرج في هذه القائمة.

ويُسلّط هذا الإعلان الضوء على على التأثير المتنامي لمجموعة "جي 42" على المستوى العالمي، في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع.

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وتضطلع "جي 42" بدور محوري في إطلاق "ستارغيت الإمارات" ومجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، بالإضافة إلى التوسّع الذي أعلنت عنه الشركة في أوروبا والمملكة المتحدة،؛ إذ تمضي الشركة قدماً في تنفيذ رؤيتها لبناء "شبكة الذكاء - Intelligence Grid "، بوصفها بنية تحتية عالمية آمنة وقابلة للتوسّع ومتاحة للجميع.

وتدير مجموعة "جي 42" محفظة متنوعة من الشركات تشمل "سبيس 42"، و"كور 42"، و"خزنة"، و"إم 42"، و"بريسايت"، و"سي بي إكس"، و"إنسيبشن"، وتعمل عبر سلسلة كاملة القيمة للذكاء الاصطناعي، مُحدثةً تحوّلات في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتمويل والتنقّل والفضاء.

المصدر: وام
جي 42
الإمارات
مجلة التايم
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